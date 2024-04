Occhio Milan, il Lecce arriva da due clean sheet consecutivi

Prima di tuffarsi nel doppio confronto europeo contro la Roma, che il Milan sfiderà nei quarti di finale di Europa League i prossimi 11 e 18 aprile, i rossoneri sabato alle 15 sono chiamati a San Siro per affrontare il Lecce in campionato. Una partita con cui il Diavolo vuole mantenere i sei punti di vantaggio sulla Juventus che è terza in classifica per rimanere sereno in questo finale di stagione e potersi concentrare con maggiore energia sul percorso europeo. La partita contro i salentini però nasconde diverse insidie alle quali la squadra di Stefano Pioli dovrà prestare molta attenzione.

Sicuramente il fatto che la partita arrivi prima dell'andata dei quarti di finale è un tema molto importante: saranno misurati i nervi dei giocatori rossoneri. Poi il fatto che il Lecce si gioca la salvezza e va a caccia di punti importanti in quell'ottica. Infine il fatto che, da quando è arrivato Luca Gotti sulla panchina, il Lecce ha infilato due clean sheet consecutivi: i giallorossi non hanno subito gol nè contro la Salernitana prima della sosta, nè proprio contro la Roma il lunedì di Pasquetta, costringendola a un pareggio per 0-0.