Occhio Milan, il St. James' Park è un fortino. Newcastle molto meglio in casa

Domani sera il Milan sfiderà il Newcastle nell'ultima giornata del girone di Champions League. Entrambe le squadre sono le spalle al muro e devono sperare non solo nella vittoria ma anche nella contemporanea sconfitta del Psg per accedere agli ottavi finale. La gara si disputerà al St. James' Park che, per i Magpies, è letteralmente un fortino.

Nel corso di questa stagione, il Newcastle ha giocato 11 partite in casa tra Premier League, Champions e Coppa di Lega. Ne ha perse solamente due: con il Liverpool, all'ultimo secondo e in superiorità numerica, e contro il Dortmund. Il rendimento casalingo è nettamente migliore di quello in trasferta dove quest'anno i bianconeri hanno giocato 12 partite: solo 2 vittorie, 6 sconfitte e 4 pareggi.