Ochoa-Salernitana, Guardado applaude: "Voleva tornare in Europa, non è mai troppo tardi"

Andrés Guardado, recordman di presenze ai Mondiali (5 partecipazioni) al pari di Guillermo Ochoa, si complimenta col compagno di nazionale per la sua scelta di trasferirsi alla Salernitana: "Gli auguro il meglio, so che aveva voglia di tornare in Europa e non è mai tardi. Credo che oggi giorno nello sport, soprattutto nel calcio, i veterani diano un valore aggiunto e spero possa proseguire dimostrando per altri anni quanto sia forte come portiere e che possa fare grandi tornei" riporta il sito messicano Record.