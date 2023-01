Oddo non fa drammi: "Normale un momento di flessione: è tutto amplificato"

MilanNews.it

Massimo Oddo, doppio ex della sfida tra Lazio e Milan che si giocherà all'Olimpico il prossimo martedì, ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Queste le parole di Oddo sul momento no dei rossoneri: "Io non drammatizzerei così tutto quanto. Normale che ci sia un momento di flessione. C'è stato un Mondiale dove Theo e Giroud sono arrivati in fondo. Questo momento non esaltante coincide con due-tre risultati negativi, con un trofeo che il Milan non ha alzato e tutto è un po' più amplificato. Io credo che il Milan abbia le possibilità di proseguire il suo cammino che è straordinario, oltre le più rosee aspettative"