Oddo: "Se Bartesaghi toglie un po' di sufficienza e pigrizia, può davvero diventare un giocatore molto importante"

Il Milan Futuro è tornato a vincere dopo un digiuno di otto partite nelle quali aveva ottenuto appena due pareggi e sei sconfitte, che hanno fatto precipitare la squadra all'ultimo posto. Primo successo della gestione Oddo, oggi squalificato. Finalmente la fortuna gira in favore del Diavolo, che sembrava anche oggi aver buttato via una vittoria nei minuti finali. Di seguito alcune dichiarazioni di mister Oddo in conferenza stampa:

Su Malaspina e altri singoli:

"In questa squadra lui è fondamentale. È un giocatore di equilibrio che lotta e che non molla, ha delle qualità innate. Lui è un ragazzo che non ha bisogno di calarsi, anche se giocasse in prima squadra farebbe sempre lo stesso tipo di prestazione. Penso che in questo gruppo ci siano ragazzi che abbiano davvero delle grandi chance di giocare ad alti livelli. Da quando sono qui ho visto giocatori in crescita esponenziale: Camarda, Bartesaghi e Malaspina, ma molti altri. Barte se riesce a togliersi un po’ di sufficienza e di pigrizia che ha, può davvero diventare un giocatore molto ma molto importante”.