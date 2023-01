Oddo su Pioli: "Mi piace la sua comunicazione e come esprimere le squadre"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Massimo Oddo, doppio ex della sfida tra Lazio e Milan che si giocherà all'Olimpico il prossimo martedì, ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Queste le parole su Stefano Pioli anche in relazione all'avversario di martedì, Maurizio Sarri: "Di Pioli mi piace la comunicazione, il modo in cui fa stare le sue squadre in campo, il modo in cui le fa esprimere. Ha un'identità precisa come le squadre di Sarri che è un allenatore che, se assecondato, sa esprimere al meglio le sue idee di calcio".