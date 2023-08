Offerte dall'Arabia per Leao? Di Gennaro: "Me la sarei aspettata. E' rimasto per Maldini ma la dirigenza di oggi non è da meno"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A e per un breve periodo vice allenatore del Milan, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport in merito alle vicende rossonere. Queste le sue parole su Rafael Leao e le possibili sirene saudite: "In un mercato drogato, dove non c’è criterio di spesa dico di si, me la sarei aspettata (un'offerta dall'Arabia, ndr). Ma credo che Leao abbia deciso di restare al Milan per Paolo Maldini.

Questo non vuol dire che il management di oggi sia da meno. Ma Leao, Maignan e Theo hanno proseguito il progetto Milan perché c’era una figura importante come Paolo… Se arrivasse ora sarebbe difficile dire di no perché oggi più che ieri il denaro ha preso il sopravvento su tutto…"