Oggi 102 anni dalla nascita di Nordahl. Il ricordo del Milan

vedi letture

Oggi è un giorno importante in casa rossonera. In Svezia, 102 anni fa, nasceva Gunnar Nordahl che sarebbe diventato l'attaccante più prolifico della storia del Milan. Il suo primato di 221 reti in 268 partite con la maglia rossonera è ancora intoccabile. Il Milan ha celebrato Nordahl così con un post social: "Nell'adorata memoria del nostro miglior marcatore di tutti i tempi, il grande Gunnar Nordahl"