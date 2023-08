Oggi alle 18 il Milan sfida l'Etoile du Sahel: le probabili scelte di Pioli

Oggi alle ore 18:00 il Milan affronterà l'Étoile du Sahel, squadra tunisina. L'amichevole si svolgerà a Milanello senza copertura televisiva per il territorio italiano. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNewsi.it mister Stefano Pioli dovrebbe riproporre nuovamente Kalulu titolare come terzino destro. In avanti continuità al "tridente estivo": dal primo minuto ci saranno Pulisic, Giroud e Leao.