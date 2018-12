Oggi Calabria compie 22 anni: tanti auguri Davide!!!

In campo ha raggiunto una buona maturità, mettendo da tempo le basi per essere protagonista nel Milan. Calabria è un giocatore di sostanza, di grinta, sacrificio e qualità lungo tutta la fascia destra. In rossonero ha già collezionato quasi 70 presenze in Prima squadra, in Serie A ha appena tagliato il traguardo delle 50 partite. E per un classe '96 sono grandi numeri per una promettente carriera. Oggi, 6 dicembre 2018, Davide compie 22 anni!

Finora nel 2018/19 è stato impiegato praticamente sempre quando disponibile; anche in Europa League, competizione nella quale sta acquistando ancora più esperienza. Una certezza per Mister Gattuso, un punto fermo della Nazionale U21. In questa stagione ha segnato al debutto a Napoli e ha fornito un assist decisivo (per il gol di Kessie) contro la Lazio all'Olimpico. Attento in difesa, propositivo in zona offensiva, siamo sicuri che Calabria continuerà a crescere e a dimostrare le sue doti. Tanti auguri Davide!