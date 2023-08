Oggi comincia la Liga: il programma della prima giornata

Ligue 1, Premier League e LaLiga. Il secondo weekend di agosto sancisce il ritorno in campo in 3 dei 5 grandi tornei europei. La prima giornata del campionato spagnolo offre subito due anticipi interessanti: in campo Almeria-Rayo Vallecano e soprattutto Siviglia-Valencia. Domani invece toccherà al Real Madrid di Carlo Ancelotti (a Bilbao), mentre domenica esordiranno i campioni in carica del Barcellona, impegnati sul campo del Getafe.

Venerdì 11 agosto

Almeria-Rayo Vallecano

Siviglia-Valencia

Sabato 12 agosto

Real Sociedad-Girona

Las Palmas-Maiorca

Athletic Bilbao-Real Madrid

Domenica 13 agosto

Celta Vigo-Osasuna

Villarreal-Betis

Getafe-Barcellona

Lunedì 14 agosto

Cadice-Alaves

Atletico Madrid-Granada