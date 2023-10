Oggi debutta Orbita Winter, il pallone invernale della Serie A

vedi letture

Dalla nona giornata di campionato, che parte oggi, farà il suo debutto il pallone Orbita Winter Serie A, la classica sfera da gioco gialla per la stagione invernale. Ecco il comunicato della Lega Serie A:

"PUMA e Lega Serie A presentano oggi il PUMA Orbita Winter Serie A, il pallone ufficiale per la stagione invernale 2023/24 che sarà utilizzato durante tutte le gare di Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa e competizioni Primavera 1 TIM. [...] Il pallone PUMA Orbita Serie A è caratterizzato da grafiche audaci e impattanti studiate per garantire un'eccellente visibilità in ogni condizione metereologica, e una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone".