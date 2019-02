Oggi Donnarumma compie 20 anni: tanti auguri Gigio!!!

Sta vivendo una stagione esaltante, fatta di prestazioni di grande livello e costanza. Gigio Donnarumma cresce e stupisce sempre di più: per il suo talento tra i pali, per la sua forza paragonata alla giovane età, per il numero di parate decisive in ogni partita. Per lui parlano i numeri, uno in particolare: avere già raggiunto le 150 presenze in rossonero dà la dimensione di quanto sia unico per il Milan e tutto il calcio italiano. Oggi, 25 febbraio 2019, Donnarumma compie 20 anni!

Mister Gattuso lo ha definito "uno dei migliori del mondo": lo dimostrerà il campo, lo dimostrerà la carriera. Di certo, finora, i segnali sono importanti. Negli ultimi due mesi - tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa - ha subito solo cinque gol in dodici gare e da adesso in poi i suoi interventi saranno ancora più decisivi per qualificarsi alla prossima Champions League. Goditi questo giorno speciale: tanti auguri Gigio!