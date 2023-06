Oggi è anche l'ultimo giorno da rossonero di Zlatan Ibrahimovic

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dall'annuncio del ritiro di Zlatan Ibrahimovic sembra essere passata un'era e invece era meno di un mese fa che il fuoriclasse svedese salutava il calcio davanti ai suoi compagni rossoneri e ai tifosi commossi. Sebbene la sua nuova vita sia già cominciata, in attesa di capire le scelte del futuro, la giornata di oggi, che conclude la stagione in maniera ufficiale, segna anche l'ultimo giorno di contratto di Ibra con il Milan, in via formale. Ibra, in totale, ha disputato sei stagioni con il Diavolo in cui ha giocato 163 gare ufficiali e segnato 93 gol totali.