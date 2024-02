Oggi il Milan ospita il Rennes a San Siro: i precedenti dei rossoneri contro le francesi

Il countdown per la sfida di questa sera a San Siro è ufficialmente iniziato, anche perché fra meno di 12 ore il pallone rotolerà sul verde della Scala del Calcio con il Milan che darà tutto per provare a vincere con il Rennes e mettere delle solide basi per il passaggio del turno in vista del ritorno di settimana prossima.

Fra le due compagini rossonere non ci sono precedenti, ma non è la prima volta che il Milan affronta in una competizione europea una squadra francese. Stando infatti a quanto riferito dai dati forniteci da magliarossonera.it, nella sua storia il diavolo ha già affrontato in ben 50 occasioni una rivale transalpina, con uno score totale di 27 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte. Metà di queste partite si sono giocate a San Siro, dove il rendimento continua a sorridere al Milan che ha ottenuto in totale 5 pareggi, 2 sconfitte e 17 vittorie, l'ultima lo scorso 7 novembre contro il Paris Saint Germain.