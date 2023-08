Oggi il primo allenamento di Pellegrino con i nuovi compagni

vedi letture

Il Milan ieri sera ha ufficializzato Marco Pellegrino (QUI il comunicato ufficiale), nuovo difensore centrale argentino arrivato dal Club Platense. Nella giornata di oggi il classe 2002 sarà per la prima volta a Milanello per il suo primo allenamento con i nuovi compagni. La squadra si ritroverà a Carnago per una sessione pomeridiana in vista della gara di sabato sera contro il Torino.