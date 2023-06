Oggi in campo l'Under 17 del Milan. Poi spazio a De Ketelaere e il sui Belgio

MilanNews.it

Inizia l'Europeo Under 21, la 24esima edizione del torneo. Si gioca dal 21 giugno all’8 luglio 2023, giorno della finale

I Paesi ospitanti sono Romania e Georgia, in 8 stadi diversi. Si parte alle 18.00 con due gare, Belgio-Olanda su Rai Sport e Ucraina-Croazia su Rai Play.

In serata, alle 20.45, la gara fra Romania e Spagna sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

17.00 Roma-Milan (Semifinale Under 17) - DAZN

18.00 Belgio-Olanda (Europei Under 21) - RAI SPORT

18.00 Ucraina-Croazia (Europei Under 21) - RAIPLAY

20.30 Inter-Fiorentina (Semifinale Under 17) - DAZN

20.45 Romania-Spagna (Europei Under 21) - RAI SPORT