Oggi in campo Milan Futuro contro Sestri Levante: info e dove seguire la partita

I rossoneri di Mister Bonera tornano subito in campo dopo il recupero infrasettimanale. Al Chinetti arriva il Sestri Levante per uno scontro diretto importante e delicato, valido per la 16ª giornata di Serie C. Il nostro cammino in campionato procede con la voglia di ritrovare i tre punti che mancano da fine ottobre. Approfondiamo tutti i temi della partita con la presentazione di Milan Futuro-Sestri Levante.

QUI MILAN FUTURO

I rossoneri vogliono cambiare marcia. Le prestazioni non sono mancate nell'ultimo periodo, ma la vittoria manca dall'exploit sul campo del Perugia di un mese fa, tra le mura amiche invece da oltre due, ovvero dall'unico successo stagionale sulla SPAL. In settimana per i ragazzi di Bonera è arrivato lo stop in casa della capolista Pescara nel recupero della nona giornata, mentre nel weekend precedente i rossoneri erano rimasti a riposo. Rispetto alla sfida dell'Adriatico, il tecnico rossonero ritrova Alex Jiménez, al rientro dalla squalifica.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW alle 17.30. Da non perdere la copertura sull'account Instagram dei rossoneri, acmilan.com e AC Milan Official App.