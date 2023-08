Oggi inizia la Ligue1: il programma della prima giornata

Ligue 1, Premier League e LaLiga. Il secondo weekend di agosto sancisce il ritorno in campo in 3 dei 5 grandi tornei europei. La prima giornata del campionato francese offre subito un anticipo con vista Europa: Nizza-Lille apre la stagione, anche se l'attesa è tutta per l'esordio dei campioni in carica del Paris Saint-Germain, che ospiteranno domani il Lorient senza Mbappé e forse la coppia Neymar-Verratti.

Venerdì 11 agosto

Nizza-Lille

Sabato 12 agosto

Marsiglia-Reims

PSG-Lorient

Domenica 13 agosto

Brest-Lens

Clermont-Monaco

Montpellier-Le Havre

Nanes-Tolosa

Rennes-Metz

Strasburgo-Lione