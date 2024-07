Oggi la prima di Fonseca a Vienna: possibile un Milan con il 4-2-3-1

Questo pomeriggio a Vienna ci sarà la prima amichevole ufficiale del nuovo Milan di Paulo Fonseca, che affronterà la storica compagine austriaca del Rapid Vienna presso l'innovativo Allianz Stadion. Il fischio d'inizio è in programma per le 17.30, con l'allenatore portoghese che dovrebbe e potrebbe avere già le idee piuttosto chiare su chi mandare in campo dopo le prime, intensissime, settimane di lavoro.

Il Milan dovrebbe infatti scendere in campo con il classico 4-2-3-1, ma a differenza dell'era Pioli la squadra avrà un modo diverso di interpretare questo modulo, come confermato anche dallo stesso Fikayo Tomori che in occasione dell'inaugrazione del Flagship store in via Dante ha parlato di "Nuove idee". A fronte delle tante assenze a causa dei Nazionali, Fonseca farà affidamento sui giocatori che ha al momento a disposizione, motivo per il quale il tridente dietro l'unica punta, che con ogni probabilità dovrebbe essere Lorenzo Colombo, sarà formato da Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze, uno dei più pimpanti in queste prime settimane.

DOVE VEDERE RAPID VIENNA-MILAN

Data: sabato 20 luglio 2024

Ore: 17.30

Stadio: Allianz Stadion, Vienna

TV: DAZN

I PRECEDENTI TRA RAPID VIENNA E MILAN

Fra le due squadre ci sono 7 precedenti in gare ufficiali con un bilancio che sorride ai rossoneri, che hanno vinto in ben 4 occasioni, contro i 2 pareggi e 1 sola sconfitta. L’ultima gara ufficiale risale agli ottavi di finale della Coppe delle Coppe 1973-1974 quando il Milan vinse in trasferta per 2 a 0 grazie alla doppietta di Bigon.

Fra le due squadre si sono giocate anche 2 amichevoli: la prima risale addirittura a ben 99 anni fa, quando il 6 gennaio 1925 il match finì con un pirotecnico 4 a 4. Il Milan di Pozzo trovò la rete con Ostromann, Santagostino e una doppietta di Cevenini, mentre per gli austrici le marcature portarono la firma di Weselik, Wesely e due volte Uridil.

La seconda e ultima amichevole si giocò il 14 maggio 1952 a Liegi e il match finì 2 a 1 in favore degli austriaci. Per i rossoneri, allenati dall’ungherese Czeizler, in rete andò Nordalh per il provvisorio 1-1 (vantaggio austriaco dopo 2’ con Dienst) prima del goal vittoria firmato da Probst nel finale.