Oggi la prima senza Pioli e anche l'ultima di una stagione complicata. Ma il Milan ha già scelto il suo futuro

vedi letture

Dopo il meritato salutato di sabato scorso a San Siro, il Milan giocherà oggi la sua prima partita senza Stefano Pioli in panchina; non sarà, ovviamente, un match ufficiale: per concludere la stagione, infatti, il Club rossonero ha organizzato un amichevole contro la Roma a Perth, in Australia, in ricordo e in onore di Agostino Di Bartolomei nel trentennale della sua scomparsa.

Il calcio d'inizio sarà alle ore 13:00 italiane (le 19:00 australiane) con la possibilità di visionare il match in diretta sull'app ufficiale dell'AC Milan tramite previa registrazione e autenticazione; saranno della partita i seguenti calciatori, tutti a disposizione di mister Daniele Bonera: Nava, Sportiello, Torriani,, Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori, Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli, Giroud, Jović e Okafor.Ovviamente il risultato di oggi non conta nulla, anche perché ciò che conta in casa rossonera è il futuro che, tra l'altro, può tranquillamente essere definito come già presente. La dirigenza, infatti, ha scelto ormai da diversi giorni il nome del nuovo allenatore: si tratta di Paulo Fonseca, ex allenatore proprio della Roma in scadenza di contratto con il Lille, che verrà ufficializzato nei primi giorni di giugno per poi arrivare a Milano, per questioni burocratiche, nei primi giorni di luglio, in tempo per cominciare il ritiro per la stagione 2024-2025.