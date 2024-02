Oggi Milan-Napoli, Leao atteso tra i protagonisti: i suoi numeri in campionato

Match importante oggi a San Siro, alle 20.45 c'è il fischio d'inizio di Milan-Napoli. I partenopei campioni d'Italia stanno vivendo una stagione decisamente al di sotto le loro qualità, ma rimangono comunque un avversario temibile con individualità potenzialmente decisive. Il Milan di Pioli farà affidamento, con Reijnders squalificato, al miglior 11 possibile: la luce dei riflettori è puntata, come al solito, su Rafa Leao. Il portoghese già l'anno scorso ha deciso due sfide contro gli azzurri, e stasera ci si aspetta come sempre che possa fare la differenza. Di seguito i suoi numeri in Serie A quest'anno finora.

Minuti giocati 1496

Gol 3

XG 3.34

Tiri totali 38

Tiri nello specchio 9

Assist 6

Palloni giocati 866

% passaggi riusciti 78.5