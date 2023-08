Oggi riparte l'Europa per le italiane: Fiorentina in campo alle 19

Nella serata di oggi ricomincerà la stagione delle squadre italiane nelle competizioni europee. A battezzare l'annata ci penserà la Fiorentina che questa sera alle 19 sarà in campo a Vienna contro il Rapid per la gara di andata del playoff di Conference League. L'anno scorso la viola ha perso proprio questa competizione in finale contro il West Ham.