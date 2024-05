Oggi riposo, il Milan domani torna ad allenarsi con la Salernitana nel mirino

vedi letture

Il Milan si appresta ad affrontare la Salernitana a San Siro per l'ultima partita di questa stagione. La gara si disputerà sabato alle ore 20.45 e avrà un significato solo emotivo per i colori rossoneri: è in programma l'addio di Olivier Giroud come quello di Simon Kjaer. Dovrebbe essere anche l'ultima partita di Stefano Pioli al comando delle operazioni. Dal punto di vista della classifica c'è poco da dire: il Milan è già secondo in classifica mentre la Salernitana ultima e già retrocessa in Serie B da diverso tempo. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il Milan tornerà ad allenarsi domani a Milanello per preparare la partita. Oggi, dunque, l'ultimo giorno di riposo.

DOVE VEDERE MILAN-SALERNITANA

Data: sabato 25 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona Dazn

Web: MilanNews.it

di Antonio Vitiello