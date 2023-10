Oggi si capirà di più sulla presenza di Loftus-Cheek, Krunic e Kalulu contro la Juve

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di ieri Loftus-Cheek, Krunic e Kalulu hanno svolto una prima parte di allenamento con il resto del gruppo, per poi proseguire nei rispettivi lavori personalizzati. Oggi si capirà di più sulla loro presenza contro la Juventus: Krunic e Kalulu vanno verso la convocazione, mentre per Loftus-Cheek il rientro potrebbe slittare alla sfida contro il PSG.