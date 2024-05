Oggi si chiude la Premier. Origi e Nottingham, amore mai sbocciato

vedi letture

Oggi si chiude la Premier League 2023/24, con il fischio d'inizio di tutti i match in contemporanea previsto per le ore 17:00. Sarà anche l'ultima volta che Divock Origi vestirà, se la vestirà, la maglia del Nottingham Forest, che sfiderà in trasferta il Burnley.

Il belga, di proprietà del Milan, è in prestito in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto: opzione, visto il rendimento del centravanti, che non ha nessuna possibilità di essere esercitata. Divock ha collezionato solo 22 presenze fino ad oggi, centellinate in 752 minuti totali tra Premier League ed FA Cup, con un solo gol messo a segno. A fine stagione tornerà dunque al Milan, che in estate dovrà lavorare tanto e bene per trovargli una sistemazione che soddisfi tutti.