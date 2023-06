Oggi si decide l'ultima squadra di Serie A: Bari-Cagliari, un posto per due

MilanNews.it

Oggi Bari e Cagliari si sfideranno al San Nicola per giocarsi la finale playoff di Serie B che mette in palio l'ultimo posto utile per la prossima Serie A 2023/2024. L'andata, in Sardegna, era finita con il risultato di 1-1 con i pugliesi che avevano riacciuffato gli avversari con un rigore allo scadere. Il calcio di inizio è alle 20.30 e poi avremo il nome anche della 20esima squadra per la prossima Serie A.