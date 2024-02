Oggi si è chiuso il mercato, ma il vero colpo non viene dal calcio

Oggi si è chiuso il calciomercato invernale di gennaio: pochi fuochi d'artificio in questa sessione, specialmente per i colori rossoneri. Il Milan ha acquisito Filippo Terracciano dal Verona, ha richiamato dal prestito Matteo Gabbia, ma non è poi riuscito a portare a termine altre operazioni. Non è arrivato il tanto atteso difensore, che i dirigenti rossoneri avevano individuato in Alessandro Buongiorno, il cui costo era però troppo oneroso per permettere alla società di chiudere il colpo.

Lo scossone da ultimo giorno di mercato è comunque arrivato. Semplicemente non dal calcio, bensì dalla Formula Uno, e a metterlo a segno è stata la Ferrari: è arrivata poche ore fa l'ufficialità del clamoroso trasferimento di Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo, dalla Mercedes alla Rossa. Il britannico lascia le frecce d'argento con un anno d'anticipo, attivando una clausola del suo contratto, per raggiungere la Scuderia (in cui sarà compagno di Charles Leclerc) nel 2025 sulla base di un accordo pluriennale. Lascerà Maranello Carlos Sainz: per lui la stagione 2024 sarà l'ultima con la Ferrari.