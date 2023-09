Oggi tocca all'Inghilterra: Tomori parte dalla panchina

Questo pomeriggio alle 18 scenderà in campo l'Inghilterra nel girone di qualificazione a Euro 2024, lo stesso dell'Italia. La squadra di Southgate sfiderà l'Ucraina in Polonia, a Wroclaw. Tra le fila dei Tre Leoni anche il rossonero Fikayo Tomori che, però, dovrebbe partire con ogni probabilità dalla panchina. Al centro della difesa, al suo posto, spazio per Maguire e Guehi.