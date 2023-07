Okafor a spasso per LA con i nuovi compagni: "Los Angeles con i miei ragazzi"

Noah Okafor sembra essersi già integrato benissimo nello spogliatoio del Milan. Il centravanti svizzero ha raggiunto i suoi nuovi compagni rossoneri da meno di una settimana e oggi ha pubblicato alcuni degli scatti della "gita" per il centro di Los Angeles organizzata dal Milan per lui, Romero, Loftus-Cheek, Reijnders e Saelemaekers. Il post Instagram recita: "Los Angeles con i miei ragazzi". A Okafor, adesso, manca solamente l'esordio con la maglia rossonera. Non sono tardate le risposte amichevoli sia di Saelemaekers che di Reijnders.