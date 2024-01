Okafor annuncia il suo ritorno: oggi in gruppo in vista della Roma

vedi letture

Ier, su X, l'attaccante svizzero del Milan Noah Okafora ha annunciato di essere tornato a disposizione di Stefano Pioli: "Sono tornato!". Okafor si era infortunato contro il Monza e aveva riportato una lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso. A causa di questo problema fisico, l'ex Salisburgo ha saltato cinque partite tra campionato e Coppa Italia.

La sensazione, come riportato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport, è che Noah Okafor possa tornare oggi ad allenarsi in gruppo a Milanello. Dunque la conseguenza è che lo svizzero, come annunciato anche da Pioli prima della trasferta di Empoli, possa tornare tra i convocati da domenica sera contro la Roma.