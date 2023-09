Okafor, buon ingresso e poi la festa: "+3. Forza Milan!!!"

Noah Okafor per la terza gara consecutiva ha iniziato la sua partita dalla panchina, entrando in campo a gara in corso e in una situazione molto difficile: la Roma in pressione dopo l'espulsione di Tomori. Lo svizzero è entrato bene sulla fascia riuscendo, in divere occasioni, a far salire la squadra e a conquistarsi qualche fallo. Lo svizzero ha festeggiato così sui social: "+3. Forza Milan!!!"