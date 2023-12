Okafor, che sfortuna: secondo infortunio muscolare per lo svizzero. Ecco quando potrebbe tornare

Nonostante i tre gol importanti contro Cagliari, Lazio e Monza, oltre all'assist in Champions League contro il Newcastle per il gol di Chukwueze, per Noah Okafor è un'annata fin qui sfortunata. Il classe '99 è uscito malconcio dalla sfida con il Monza: per lui è la seconda lesione in stagione, dopo quella che non gli ha permesso di essere presente nelle sfide di campionato con Fiorentina, Frosinone e Atalanta.

I tempi di recupero ipotizzabili ad oggi sono i seguenti per Noah Okafor: tra guarigione della lesione e riatletizzazione per tornare in campo si stima un periodo ai box di circa un mese. È una situazione comunque da seguire gradualmente.