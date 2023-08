Okafor, Chukwueze e Musah: come stanno? Risponde Pioli

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Bologna-Milan, ha parlato così della condizione degli ultimi arrivati in casa rossonera, cioè Okafor, Chukwueze e Musah: "Okafor sta riprendendo una buona condizione e adesso sta sicuramente meglio anche se non al 100%. Musah e Chukwu hanno avuto un'estate particolare: volevano venire al Milan ma hanno fatto una preparazione al di sotto della norma ma non ci metteranno tanto a raggiungere la condizione ottimale. Non abbiamo defezioni"