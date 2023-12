Okafor come Leao: tre gol per lo svizzero in campionato

Nessuna caratteristica di Okafor si può associare a quelle di Leao, se non nei numeri. L'attaccante svizzero, arrivato questa estate dal Salisburgo per circa 15 milioni di euro, è già a quota tre gol in stagione, proprio come l'esterno portoghese. Un annata però molto sfortunata per il classe '99, che è uscito malconcio dalla sfida con il Monza: per lui è la seconda lesione in stagione, dopo quella che non gli ha permesso di essere presente nelle sfide di campionato con Fiorentina, Frosinone e Atalanta.

I tempi di recupero ipotizzabili ad oggi sono i seguenti per Noah Okafor: tra guarigione della lesione e riatletizzazione per tornare in campo si stima un periodo ai box di circa un mese. È una situazione comunque da seguire gradualmente.