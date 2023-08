Okafor: "Dopo le due gare dell'anno scorso in Champions sono rimasto in contatto con la squadra rossonera"

vedi letture

In merito al suo arrivo al Milan, Noah Okafor, che l'anno scorso ha sfidato due volte il Diavolo in Champions League con il Salisburgo, ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Nel calcio le cose vanno velocemente. L'anno scorso ho affrontato il Milan, dopo queste partite sono rimasto in contatto con la squadra. Ora sono felicissimo di essere qui".