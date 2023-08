Okafor e il "gemello" Leao: "Non vedo l'ora di giocare con lui: dribbliamo bene, siamo giovani, abbiamo lo stesso humor"

Noah Okafor è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport questa mattina e tra i tanti temi affrontati ha parlato anche di Rafael Leao, con cui condivide un rapporto di amicizia già prima di approdare in rossonero: "Io e Rafa siamo come gemelli: entrambi dribbliamo molto bene, siamo giovani, abbiamo lo stesso humor. Ci siamo parlati per la prima volta dopo una partita tra Svizzera e Portogallo, poi ci siamo scambiati messaggi dopo la doppia sfida in Champions e siamo stati avversari anche al Mondiale. Abbiamo un bel rapporto, non vedo l’ora di giocare con lui"