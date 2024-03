Okafor e il movimento sul gol di Pulisic: "Lo proviamo spesso. Ci siamo trovati a occhi chiusi"

Primo assist di Noah Okafor in campionato, decisivo anche lui come Pulisic per la vittoria per 1-0 dei rossoneri contro l'Empoli. Lo svizzero ai microfoni di Milan Tv si è detto davvero felice per i tre punti. Ma soprattutto svela che il movimento messo in atto in partita è stato più volto provato in allenamento durante la settimana: "Sono molto contento per l'assist e per la vittoria. E' un movimento che proviamo spesso io e Pulisic. Ci siamo trovati a occhi chiusi", ha raccontato Okafor. Sul suo momento: "Contro la Lazio abbiamo vinto con un mio gol, oggi ho fatto assist. Ma guardiamo avanti verso i prossimi impegni perchè dobbiamo continuare a migliorare".

Questo il tabellino di Milan-Empoli di Serie A:

MILAN-EMPOLI 1-0

Marcatori: 41’ Pulisic.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (dal 63’ Kalulu), Theo; Reijnders (dal 62’ musah), Bennacer; Pulisic (dal 63’ Chukwueze), Loftus-Cheek, Okafor (dal 90’ Adli); Jovic (dal 73’ Giroud). A disp.: Sportiello, Mirante, Jimenez, Kjaer, Gabbia, Terracciano. All: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli (dal 42’ Bereszyński), Walukiewicz, Luperto, Pezzella (dal 55’ Cacace); Gyasi, Fazzini (dal 55’ Kovalenko), Maleh; Cambiaghi, Żurkowski (dal 76’ Cancellieri); Niang (dal 76’ Destro). A disp.: Berisha, Perisan; Bastoni, Ebuehi, Caputo, Cerri, Shpendi. All.: Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Ammoniti: 24’ Fazzini, 26’ Reijnders, 53’ Pezzella, 65’ Żurkowski, 80’ Cancellieri.

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.