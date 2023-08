Okafor e il rapporto con Leao: "Parliamo tanto insieme. Chi è più veloce? Siamo tutti veloci"

Queste le parole di Noah Okafor in conferenza stampa sul suo rapporto con Rafael Leao: "Siamo rimasti in contatto dopo l'anno scorso. Parliamo tanto insieme. Cercherò di dare il mio meglio nell'uno contro uno. Se sono più veloce di Leao e Chukwueze? Non lo so. Siamo tutti giocatori veloci. L'importante è che nella squadra ci sia la giusta armonia, cercheremo di fare del nostro meglio. Vedremo chi è più veloce di noi tre".