Okafor e il suo ruolo in campo: "Ne ho parlato con Pioli, vedremo nelle prossime settimane"

Queste le parole di Noah Okafor in conferenza stampa sul suo ruolo nel 4-3-3 del Milan di Stefano Pioli: "L'incontro con la squadra è stato positivo. Ero reduce da un infortunio, ora ho recuperato. Ho parlato con Pioli del mio ruolo. Vedremo nelle prossime settimane il ruolo migliore per me".