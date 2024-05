Okafor e Jovic candidati a una maglia da titolari contro il Torino

Le ultime due gare di campionato del Milan, domani sera contro il Torino allo Stadio Olimpico e settimana prossima contro la Salernitana a San Siro, non hanno più nulla da dire alla stagione rossonera. L'unico reale obiettivo potrebbe essere quello a 80 punti (servono due vittorie) ma la verità è che con il secondo posto ottenuto e la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana certificata, i rossoneri hanno chiesto tutto quello che potevano chiedere a questo scialbo finale di stagione.

Domani contro i granata, complice anche l'Europeo che comincerà tra meno di un mese e che vedrà diversi rossoneri protagonisti con le rispettive nazionali, Pioli potrebbe far giocare chi ha giocato meno. Tra questi c'è anche Noah Okafor spesso svantaggiato da infortuni ma molte volte lasciato in panchina per scelta tecnica: domani sera dovrebbe esserci lui sulla fascia sinistra. Al centro dell'attacco, invece, sarà il momento di Luka Jovic: l'attaccante serbo va a caccia del rinnovo di contratto e della doppia cifra di gol. Dalla panchina partirebbero Leao e Giroud.