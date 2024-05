Okafor e Leao protagonisti col Cagliari. Lo svizzero celebra il compagno di squadra

Noah Okafor celebra Rafa Leao nel successo per 5-1 dei rossoneri contro il Cagliari. Entrambi partiti dalla panchina, hanno avuto un impatto importante: gol e assist per il portoghese, assist per lo svizzero.

Attraverso un post su Instagram, Okafor pubblica una foto dove abbraccia il compagno di squadra e una breve didascalia: "10x17" con due cuori rossoneri a corredo. E la risposta di Leao immediata: "My bro". Per Okafor in questo suo primo anno al Milan sono 27 le presenze con 6 reti e 2 assist.