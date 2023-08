Okafor è pronto a tornare: "Dalla prossima settimana sarò in gruppo"

Noah Okafor si è unito subito alla squadra negli Stati Uniti dopo aver firmato il suo contratto da giocatore del Milan in Italia. Arrivato a Los Angeles, però, si è allenato principalmente a parte per smaltire del tutto l'infortunio patito lo scorso aprile. Lo svizzero però è pronto a tornare in campo, come afferma lui stesso alla Gazzetta dello Sport: "Sto bene, sono stato fuori nelle ultime settimane ma dalla prossima sarò in gruppo".