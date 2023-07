Okafor e quella profezia realizzatasi con Chukwueze

L'amicizia con Rafael Leao è nota ed è stata più volte rimarcata anche negli ultimi giorni, ma Noah Okafor, neo attaccante rossonero, ritroverà al Milan un altro calciatore con cui ha un grandissimo rapporto: si tratta di Samuel Chukwueze. A dimostrarlo, un post su Twitter dell'attaccante svizzero del 19 febbraio, nel quale ringrazia il nigeriano (con cui condivide anche le origini) della maglia regalata con la descrizione: "Grazie, fratello mio. È sempre un piacere incontrarti".

Thx my brother 🇳🇬♥️ always nice to meet you! @chukwueze_8 pic.twitter.com/7CZTiRpXZM