Okafor, il messaggio ai tifosi del Milan: "Non vedo l'ora di incontrarli a San Siro e festeggiare insieme il mio primo gol"

vedi letture

Noah Okafor è stato presentato ufficialmente oggi a Milanello e al termine della conferenza stampa ha voluto dedicare questo messaggio ai tifosi del Milan che lo hanno accolto calorosamente in questi primi giorni in rossonero: "Li vorrei ringraziare. Non vedo l'ora di incontrarli a San Siro e festeggiare insieme il mio primo gol. Forza Milan!".