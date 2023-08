Okafor: "Il Milan è forte, ci aspetta una grande stagione. Sono uno che vuole vincere"

Nel giorno della sua presentazione, Noah Okafor ha parlato così in conferenza stampa del Milan in vista della prossima stagione: "Se questo è un Milan da scudetto? Il Milan è una squadra forte. Sono convinto che ci aspetta una grande stagione. Al Salisburgo ho vinto gli ultimi quattro campionato. Io sono uno che vuole vincere, non mi piace perdere. Voglio dare il mio meglio ogni giorno e aiutare la squadra".