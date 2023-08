Okafor: "In campo contro il Monza? Deciderà il mister"

Noah Okafor ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla sua presenza in campo domani sera contro il Monza nell'amichevole valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi: "Quella di domani è una partita importante. Deciderà il mister se giocherà o meno, ne parleremo insieme".