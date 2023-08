Okafor non perde tempo: "Voglio lo Scudetto subito. Odio perdere"

Noah Okafor, nuovo giocatore del Milan, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e non ha perso tempo nel fissare gli obiettivi per la prossima stagione: "Scudetto? Sì, anche perché un calciatore che non vuole vincere... non è un calciatore. Abbiamo una squadra forte e io spero di vincere la Serie A subito. Per farlo serve sempre energia, a volte si perdono delle partite ma dalle sconfitte si impara. E poi io odio perdere"