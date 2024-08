Okafor posta e commenta la nuova terza divisa del Milan: "Freschezza a Milano"

AC Milan e PUMA hanno presentato oggi il Third kit del Club per la stagione 2024/25, una nuova interpretazione dello stile iconico dei rossoneri che incarna lo spirito del Milanismo. L'attaccante rossonero, Noah Okafor ha voluto postare sui propri social il primo stacco con la nuova terza divisa rossonera: "Fresh from Milan".

Di seguito il post social del numero 17 milanista.