Okafor: "Primi giorni al Milan meravigliosi. Chukwueze? Felice di averlo come compagno di squadra"

vedi letture

Nel giorno della sua presentazione, Noah Okafor ha parlato così in conferenza stampa dei suoi primi giorni al Milan: "Ho avuto una sensazione meravigliosa. Il mio primo giorno a Milanello è stato una grande emozione. Ho incontrato la squadra a Los Angeles, mi hanno accolto molto bene. Chukwueze? Ieri l'ho incontrato per la prima volta, lo conoscevo già perché è nigeriano, ci avevo parlato altre volte per altre occasioni e sono molto contento di averlo come compagno di squadra".